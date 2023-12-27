موقع النيابة العامة.. استعلام مخالفات المرور مجانا+ كيفية سداد المخالفات المرورية

استعلام مخالفات المرور مجانا يتم بصورة إلكترونية، وهو ما زاد من بحث الأشخاص عليه لأنه يمكنهم باستخدام رقم اللوحة فقط أن يقوموا بالاستعلام بصورة مجانية ومن منزلهم بدون أي ازدحام أو وقوف بطوابير، وسنتعرف في سطور هذا المقال على كيفية الاستعلام عن هذه المخالفات بشكل مجاني وإلكتروني حيث يتم استخدام الرقم الخاص بلوحة السيارة المعدنية فقط وكيف يتم دفع قيمة المخالفات كذلك بشكل إلكتروني ومن منزلك.

استعلام مخالفات المرور مجانا

استعلام مخالفات المرور مجانا، يتعرض العديد من الأشخاص أصحاب السيارات لتسجيل مخالفات لهم نتيجة لأسباب عديدة تجعلهم في حاجة للاستعلام عن هذه المخالفات، وفيما يلي نستعرض كيف يتم استعلام مخالفات المرور مجانا كما يلي:

ندخل على الموقع الخاص بنيابة المرور.

نضغط فوق الأيقونة الخاصة ببيانات المرور.

ثم يتم الضغط فوق الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن كل المخالفات المتعلقة بالسيارة.

يتم تدوين الرقم الخاص بلوحة السيارة والضغط فوق عبارة عرض المخالفات لكي يظهر فوق الشاشة كل ما تبحث عنه من معلومات ومخالفات.

كيفية سداد المخالفات المرورية

إذا وجدت لديك مخالفات بعد قيامك بالاستعلام يمكن تسديد هذه المخالفات ودفعها بشكل مجاني و اون لاين باتباع الخطوات التالية: