تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عموم المحافظات عبر spa.gov.iq/umbrella
بعد تأخير إعلانها أكثر من مرة أصبح الشغل الشاغل للمواطنين في العراق هو استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، والذي هو الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد ظهور ملحق الوجبة السادسة، وسنعرض لكم كيف يمكن استخراج المشمولين الجدد وآخر أخبار الرعاية الاجتماعية، فتابعوا.
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في شهر ديسمبر الجاري، ولكن تقرر تأجيل إعلان نتائج هذه الوجبة لبعد الانتخابات ومع بداية عام 2024، حيث انتشرت بعض الأقاويل بشأن التأخير، ولكن صرح وزير العمل العراقي أن التأخير سبب قلة عدد الموظفين والذي لم تستكمل بعد كشوفات المشمولين ولم يقوموا بزيارات منزلية لجميع المتقدمين، ولكن قريبًا سيتم إتاحة أسماء المشمولين بالوجبة السابعة ليتعرف كل متقدم هل شملته الحماية الاجتماعية بالعراق أم لا، وللعلم أن آخر الوجبات المُعلنة هو ملحق الوجبة السادسة.
تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf
ماذا بعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة؟ ستتمكن من الاستعلام عن اسمك أو اسم من تبحث عنه من خلال اتباعك خطوات، تأتي على الترتيب التالي:
- اجعل وجهتك منصة مظلتي المتخصصة في إعلان أسماء المقبولين حديثًا في برنامج الرعاية الاجتماعية.
- قم بالضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية، وسيتم توجيهك إلى صفحة المحافظات.
- اختر المحافظة التابع لها، ثم اطلب تنزيل ملف pdf الخاص بها.
- انتظر حتى يتم تحميل الملف من جوجل درايف وابدأ بالبحث عنك، وهل أنت من المشمولين ضمن الوجبة الجديدة أم لا.