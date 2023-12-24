تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf عموم المحافظات عبر spa.gov.iq/umbrella

بعد تأخير إعلانها أكثر من مرة أصبح الشغل الشاغل للمواطنين في العراق هو استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، والذي هو الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد ظهور ملحق الوجبة السادسة، وسنعرض لكم كيف يمكن استخراج المشمولين الجدد وآخر أخبار الرعاية الاجتماعية، فتابعوا.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في شهر ديسمبر الجاري، ولكن تقرر تأجيل إعلان نتائج هذه الوجبة لبعد الانتخابات ومع بداية عام 2024، حيث انتشرت بعض الأقاويل بشأن التأخير، ولكن صرح وزير العمل العراقي أن التأخير سبب قلة عدد الموظفين والذي لم تستكمل بعد كشوفات المشمولين ولم يقوموا بزيارات منزلية لجميع المتقدمين، ولكن قريبًا سيتم إتاحة أسماء المشمولين بالوجبة السابعة ليتعرف كل متقدم هل شملته الحماية الاجتماعية بالعراق أم لا، وللعلم أن آخر الوجبات المُعلنة هو ملحق الوجبة السادسة.

تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

ماذا بعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة؟ ستتمكن من الاستعلام عن اسمك أو اسم من تبحث عنه من خلال اتباعك خطوات، تأتي على الترتيب التالي: