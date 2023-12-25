اعرف كيلو السكر بكام النهاردة.. سعر كيلو السكر النهاردة في المحلات+ جهود الحكومة المصرية في حل أزمة ارتفاع سعر السكر

سعر كيلو السكر النهاردة في المحلات، يتصدر عنوان سعر كيلو السكر النهاردة في المحلات محركات البحث على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل عام أصبح الحديث عن سعر السكر أحد أهم المواضيع التي يجب تناولها بين المواطنين يوميا بسبب التغير المستمر الذي شهده سعر السكر في الأشهر القليلة الماضية.

سعر كيلو السكر النهاردة في المحلات

سعر كيلو السكر النهاردة في المحلات، يتساءل الكثير من المواطنين يوميا عن سعر السكر النهاردة في المحلات، حيث أصبح سعر السكر من المواضيع التي تشغل العديد في الآونة الأخيرة باعتباره من السلع الغذائية المهمة والأساسية، وشهد سعر كيلو السكر انخفاضا في الأسواق والمحلات التجارية بعد أن ارتفع سعر كيلو السكر الواحد إلى 50 جنيه تقريبا في بعض المناطق وأدت هذه الزيادة الهائلة إلى ارتفاع شكاوى المواطنين بشكل كبير مما أدى إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ عددا من الإجراءات الصارمة التي تساهم في تخفيض سعر السكر إلى أن وصل أخيرا سعر كيلو السكر الواحد مؤخرا إلى 27 جنيه.

جهود الحكومة المصرية في حل أزمة ارتفاع سعر السكر

أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن زيادة مدة حظر تصدير السكر لثلاثة أشهر أخرى ويستثنى من هذا القرار الكميات الفائضة عن حاجات السوق المحلي ليؤدي هذا القرار إلى تخفيض سعر السكر في الأسواق تدريجيا، وبناء على تلبية رغبات المواطنين تعمل الحكومة على ضبط سعر السكر في الأسواق والمحلات التجارية وزيادة حجم المعروض منها في الأسواق، حيث عملت وزارة التموين على زيادة ضخ كميات السكر الحر في جميع المجمعات الاستهلاكية ليتم توحيد سعر كيلو السكر إلى 27 جنيه بالإضافة إلى تشديد مراقبة الأسواق لمنع احتكار السلعة أو زيادة سعرها عن المعلن عنه، وفي حالة رصد أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.