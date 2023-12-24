المالية تباشر بإطلاق رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين+ شروط التقديم على راتب التقاعد

رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين تساءل عنها الكثير من المواطنين ط، فهناك من يبحثون عن الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على راتب المتقاعدين هذا الشهر، كما تساءل أيضاً الكثيرون عن كافة التفاصيل صرف الرواتب الخاصة بمصرف الرافدين ومتى موعد الصرف للرواتب وطريقه الاستعلام عنها وذلك بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة لرواتب المتقاعدين وأنه سوف يتم رفع الحد الأدنى الخاص براتب التعاقدي، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل فتابعوا معنا.

رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين

رواتب المتقاعدين مصرف الرافدين، مصرف الرافدين لصرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر هو أحد المواضيع التي بحث عنها الكثير من العراقيين مؤخرا، حيث أعلنت الهيئة العامة للتقاعد بالعراق عن موعد صرف الرواتب للمواطنين المتقاعدين وذلك في الأول من كل شهر ميلادي، كما لم يقتصر صرف الرواتب فقط على مصرف الرافدين بل يمتد ليشمل كافة المصارف العراقية الأخرى، حيث أعلن وزير العمل والشؤون العراقية أنه سوف يتم زيادة الحد الأدنى المخصص لرواتب المتقاعدين ليصبح 500 ألف دينار عراقي وهذه الزيادة تم إضافتها حتى يتم توفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي لحقت بالبلاد.

شروط التقديم على راتب التقاعد

تم وضع عدة شروط من قبل رواتب المتقاعدين حتى يسمح بالتقديم على راتب التقاعد وهذه الشروط كالتالي:

يجب ألا يزيد عمر المواطن الذي يرغب في الحصول على راتب التقاعد عن 60 عاما.

يجب أن يكون المتقدم موظف لمدة تزيد عن 20 عاما.

كما يجب أن يمتلك المتقدم حساب بنكي في أحد البنوك العراقية.

المستندات المطلوبة للتقديم على الراتب التقاعدي بالعراق

تم تحديد مجموعة من المستندات الهامة التي يجب تقديمها للحصول على راتب التقاعد بالعراق وهي كالآتي: