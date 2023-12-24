قصة عشق “بداية نارية” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة+ تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة مسلسل البحث عنها مؤخرا من عشاق ومتابعي الدراما التركية فالجميع يرغب في معرفة موعد الحلقة 141 من مسلسل المؤسس عثمان مترجمة، حيث تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل مترجم بالإضافة إلى العديد من القنوات الأخرى التي تقوم بعرض المسلسل إما مترجم أو مدبلج، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد عرض المسلسل الحلقة الجديدة، كما سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية وكذلك تردد قناة atv التركية حتى تتمكنوا من تنزيل القنوات والاستمتاع بمشاهدة المسلسل وكافة المسلسلات التركية الأخرى الممتعة التي تعرضها القناة على شاشتها.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة، بعد بحث الكثيرين عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة أعلنت قناة الفجر الجزائرية أنها سوف تقوم بعرض المسلسل الحلقة الجديدة منه في نفس الموعد وهو تمام الساعة 9:00 مساء كل خميس، والخميس القادم سوف تقوم القناة بعرض الحلقة رقم 142 من المسلسل حتى يستمتع بها كافة المشاهدين عبر شاشتها فهي تقوم بعرض المسلسل مترجم باللغة العربية وهو ما جعل مشاهدة المسلسل أكثر متعة وإثارة، وتقوم أيضًا قناة atv التركية بعرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء الساعة 12:00 صباحا من خلال موقع قصة عشق والحلقات تكون مترجمة وجاء تردد قناة ATV التركية على النايل سات كالآتي:

التردد 10796.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ⅚.

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12043.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات