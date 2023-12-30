معلومات تهمك لو هتركب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة.. تركيب العداد الجديد+ أهم المستندات المطلوبة للتقديم على العداد

تركيب العداد الجديد، يتساءل الكثير من الناس عن تركيب العداد الجديد على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أن العداد الجديد يعمل على توفير استهلاك الكهرباء، ويبحث الناس عن كافة التفاصيل المتعلقة بتركيب العداد الجديد من حيث مميزاته وخطوات التقديم عليه وما هي أهم المستندات المطلوبة للتقديم على العداد الجديد.

تركيب العداد الجديد

تركيب العداد الجديد، يبحث العديد من المواطنين عن تركيب العداد الجديد وأهم التفاصيل الخاصة به وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن أهم مميزات ومواصفات العداد الجديد، حيث يعمل العداد الجديد على توفير وترشيد استهلاك الكهرباء كما يتميز العداد الجديد بسهولة قراءته على عكس العداد القديم ويقوم أيضا باحتساب قيمة استهلاك الكهرباء بدقة عالية، ويعمل العداد الجديد أيضا على التنبيه باقتراب موعد الشحن ومعرفة قيمة الاستهلاك كل فترة.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة إمكانية التقديم على العداد من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت لتسهيل عملية التعاقد على العداد ويمكن التقديم على الموقع من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة.

الضغط على الخدمات.

اختيار إجراءات التوصيل.

اختيار المنشأة المراد توصيل العداد لها.

تعبئة استمارة التعاقد بالبيانات المطلوبة.

الاحتفاظ بالرقم الكودي.

طباعة استمارة التعاقد والتوجه إلى فرع شركة الكهرباء لتسليم الاستمارة.

وللاستعلام عن طلب التقديم يمكن الدخول إلى موقع الوزارة لمعرفة نتيجة تقديم الطلب.

أهم المستندات المطلوبة للتقديم على العداد

حددت وزارة الكهرباء والطاقة عددا من المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب إحضارها للتقديم على العداد وهي كالتالي: