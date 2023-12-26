حقيقة طرح شهادات 30% في البنك الأهلي + تفاصيل شهادات الادخار في بنوك مختلفة

قد نفى الدكتور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن حقيقة طرح شهادات 30%في البنك الأهلي، وأوضح بأنه لا صحة لهذا الكلام الخاص بطرح شهادات جديدة بفائدة تصل إلى 30% مقابل التنازل عن العملة الأجنبية مطلقاً.

حقيقة طرح شهادات 30% في البنك الأهلي

تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض البنوك المصرية بطرح شهادات بفائدة 30% للمصريين بالخارج، وأكد نائب رئيس البنك الأهلي أن هذه شائعات مغلوطة، وشدد على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات.

البنك المركزي يوضح أسباب رفع أسعار الفائدة 2%

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وتم أيضا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 19.75% وفقاً لبيان صحفي، وقد ذكر البنك المركزي في بيان صحفي له أنه على الصعيد العالمي قد استمرت توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي عرضت على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر يونيو لعام 2023.

شهادات الادخار في بنوك مختلفة

البنك الأهلي المصري يقدم

شهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت 19%، وبسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه كحد أدني ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى للشراء. شهادة البلاتينية ذات العائد (المتدرج) مدة 3 سنوات وسعر فائدة يصرف بدورية شهرية ثابتة عند 22% خلال السنة الأولي و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصي للشراء.

بنك مصر يقدم

شهادة القمة الادخارية ذات الثلاثة سنوات بعائد 19% شهري، وسعر شراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى للشراء. شهادة ابن مصر الادخارية ذات الثلاث سنوات بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه دون حد أقصى للشراء، وتحت سعر عائد متدرج يصرف شهريًا يصل إلى 22% خلال السنة الأولي و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.

بنك القاهرة يقدم