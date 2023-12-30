15 ألف مقدم وتقسيط مريح.. شقق الإسكان الإعلان الجديد+ شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى

شقق الإسكان الإعلان الجديد التكميلي الذي طرحته الإسكان الاجتماعي لعام 2023 /2024 حيث صرحت الدكتورة مي عبد الحميد عن الإعلان التكميلي لشقق الاسكان الاجتماعي ضمن المبادرة السابقة التي كانت في مقتبل العام الماضي 2023، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول طريقة التسجيل والشروط وغيرها من التفاصيل الهامة التي تساءل الكثيرين عنها.

شقق الإسكان الإعلان الجديد

تعد شقق الإسكان الإعلان الجديد أحد المبادرات الرئاسية الهامة وهي مشروع سكن لكل المصريين التي تهدف لصالح المواطنين للحصول على شقة سكنية لهم من خلال تقديم الوحدات السكنية الجاهزة للسكن والتي تكون كاملة التشطيب وبأسعار مخفضة من الدولة مع إمكانية التقسيط حتى 25 و 20 سنة للفئات متوسطة ومحدودة الدخل حتى يحصلوا على شقق خاصة بهم مع منحهم الأولوية دون أي من الفئات الأخرى.

وقد أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي أن هذه الوحدات تم بنائها طبقا للمعايير الهندسية والبيئية حتى تضمن سكن آمن وصحي للمواطنين، كما يتضمن الإعلان دفع رسوم إدارية وهي رسوم التحويل والتسجيل على هذا الإعلان وكراسة الشروط من خلال الدخول إلى صفحة خدمة المواطنين لدى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم وتمويل المشروعات العقارية الوحدات الفورية تسلم خلال ستة أشهر بعد الطلب كما يمنح ست أشهر أخرى إضافية عند عدم التسليم وبعدها تسحب الوحدة بشكل نهائي، كما أن كافة الوحدات المطروحة عبارة عن ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى

أوضحت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر بالفئات التي لها الأولوية في الحصول عليها وهذه الشروط كالتالي: