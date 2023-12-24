الآن .. مسلسل رحلة لاكشمي الحلقة الجديدة عبر قناة زي ألوان zee Alwan مسلسل lakshmi

مسلسل رحلة لاكشمي الحلقة الجديدة، تصدر مسلسل رحلة لاكشمي الحلقة الجديدة محركات البحث وينتظر الجمهور عرض الحلقة القادمة بكل حماس لمعرفة ما ستؤول إليه أحداث المسلسل، ويعتبر رحلة لاكشمي أحد أشهر مسلسلات الدراما الهندية التي تعرض في الوقت الحالي والتي جذبت فئة كبيرة من الجمهور العربي ويحقق نسبة مشاهدات عالية وتلقى الأعمال الهندية بشكل عام اهتماما كبيرا بين جمهور الوطن العربي في السنوات الماضية.

مسلسل رحلة لاكشمي الحلقة الجديدة

يبحث العديد من المشاهدين عن مسلسل رحلة لاكشمي الحلقة الجديدة على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي المسلسل إعجابا كبيرا بين الجمهور العربي، ويعتبر مسلسل رحلة لاكشمي دراما اجتماعية رومانسية هندية ويتناول المسلسل قصة لاكشمي الفتاة البسيطة التي تعيش في قرية متواضعة وتقع في حب أحد أمهر الأطباء في المنطقة وقبل الزواج تتعرض لصدمة وفاة أحد والديها وتتوالى الأحداث بها إلى مدينة مومباي وهناك تواجه الكثير من الأحداث المشوقة، يتكون المسلسل من ثلاثة أجزاء ويتم بث المسلسل على قناة زي ألوان التي تعتبر أحد أشهر القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات الهندية، يعرض المسلسل مدبلج إلى العربية من السبت إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

معلومات عن مسلسل رحلة لاكشمي

يصنف المسلسل إلى درامي اجتماعي رومانسي من تأليف أنيل ناجبال وإخراج مزمل ديساي و خواجا موغال، ويقوم ببطولة المسلسل عددا من أشهر النجوم الهنود وهم: