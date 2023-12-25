هُنـــا .. لينك اسماء المشمولين بتوزيع قطع اراضي بالعراق 2023

يتساءل الأشخاص في العراق حول طريقة تسجيل طلب توزيع الأراضي ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023، حيث قاموا بالتسجيل في الفترة السابقة بفتح باب التقديم، وينتظر المتقدمون بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، أو اقتراب الموعد المحدد لتجهيز المستندات الضرورية لاستلام قطع الأراضي، وتقدم وزارة الإسكان الاجتماعي في العراق مجموعة من الخدمات بتكاليف معقولة لفئات المواطنين المستحقة.

اسماء المشمولين بتوزيع قطع اراضي بالعراق

فتحت وزارة الإسكان الاجتماعي في العراق باب التسجيل لبرنامج قطع الأراضي ضمن نطاق الرعاية الاجتماعية، وذلك استناداً إلى قراراتها في 1 أكتوبر 2023، وبينت الوزارة أن عملية التسجيل الإلكتروني ستستمر لمدة أسبوعين حتى 13 أكتوبر، بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين. يمكن للمواطنين في جميع محافظات العراق معرفة النتيجة من هنا.

كيفية التسجيل في الرعاية الاجتماعية لقطع الأراضي

من الممكن أن تسجل بالرعاية الاجتماعية لتلقي قطع أرض، باتباع الآتي:

للبدء في تقديم طلبك، يرجى الدخول إلى موقع وزارة الإسكان العراقية، من هنا.

أدخل رمز التحقق المطلوب وانقر على “تقديم”.

أقم بإنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة بعناية.

انقر على دخول.

ثم انقر على تسجيل استمارة قطع الأراضي.

املأ الاستمارة بالبيانات المطلوبة بدقة.

انقر على تقديم الطلب لإرساله.

شروط التقديم للحصول علي قطع الأراضي بالعراق

هناك عدة شروط وضعتها وزارة الإسكان للحصول علي قطع الأراضي الموجودة في العراق والتي تشمل الآتي: