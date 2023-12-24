رابط دخول منصة منظرة في عمان 2024 لجميع الطلابeportal.moe.gov.om.egov.Login

رابط دخول منصة منظرة في عمان 2024، يبحث الطلاب خلال هذه الفترة عن منصة منظرة التعليمية التي تعتبر من أهم المنصات التي تقدم خدمات للطلاب من جميع المراحل التعليمية، حيث أطلقتها الوزارة منذ عدة سنوات بسبب جائحة كورونا وتعليق الدراسة لكي يستكمل الطلاب دراستهم عن بعد حرصاً وسلامة على صحتهم، كما أن منصة منظرة هي منصة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم تعمل بكفاءة عالية وتقدم عدد كبير من الخدمات التي يحتاج إليها الطلاب.

كما أصبحت منصة منظرة تساهم في طريقة توصيل المعلومة للطالب بشكل مبتكر وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة، وبكل سهولة أصبح بإمكان الطالب أن يتواصل مع المعلم بشكل إلكتروني دون أي مشكلة، ترقبوا معنا التقرير التالي كي نتعرف سوياً على رابط دخول منصة منظرة في عمان 2024

رابط دخول منصة منظرة في عمان 2024

لبدء تسجيل الدخول على المنصة لمتابعة الدروس وتسجيل حضور الحصص والتسجيل على الاختبارات النهائية عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط المباشر منصة منظرة سلطنة عمان. ثم اختيار تسجيل دخول. إضافة اسم المستخدم. ثم إدراج كلمة المرور. الضغط على دخول المستخدم. تظهر الخدمات يجب عليك اختيار السنة الدراسة أولاً. ثم حدد المرحلة التعليمية. الصف الدراسي. ثم اختر الدروس التي تريد متابعة شرحها استعداداً اختبارات الفصل الأول الفترة القادمة.

أهم خدمات منصة منظرة التعليمية سلطنة عمان

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية تتوفر من خلال منصة منظرة وهذا ما يجعل الطالب يعتمد عليها بشكل كبير طوال العام الدراسي ومن أهم الخدمات