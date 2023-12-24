التقديم على الامتحانات الخارجية العراق 2024 والشروط المطلوبة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يتزايد بحث الطلاب من أجل معرفة خطوات التقديم على الامتحانات الخارجية العراق 2024 بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة التسجيل، حيث كان من المقرر أن تنتهي عملية التسجيل على الامتحانات الخارجية اليوم الأحد الموافق 24 من ديسمبر 2023، يستعد الطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات لذلك يهتمون بتسجيل بياناتهم واتباع التعليمات التي نوهت عنها الوزارة

حيث تقدم أولياء الأمور بطلب رسمي للسيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم بمد فترة تسجيل الطلاب على الامتحانات بسبب عدم انتهاء جميع الطلاب من عملية التسجيل لأن الفترة المحدد قصيرة للغاية وهناك ضغط كبير على الموقع وبناءاً على طلب أولياء الأمور قام الوزير بالموافقة واعن رسمياً عن المدة الجديدة ومتى تنتهي، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على التقديم على الامتحانات الخارجية العراق 2024.

التقديم على الامتحانات الخارجية العراق 2024

بشكل رسمي قام إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم بالعراق عن تمديد فترة تسجيل الطلاب على اختبارات الفصل الدراسي الأول، ويكون نهاية التسجيل يوم الخميس المقبل الموافق 28 من ديسمبر 2023 بدلاً من الأحد 24 من ديسمبر، وتستعد الوزارة خلال هذه الفترة لامتحانات الفصل الدراسي وتقوم بوضع التعليمات الأساسية وتقوم بتطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية المشددة لمرور فترة الامتحانات بدون حدوث أي شكاوى أو مشاكل.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

تم الإعلان عن موعد عقد امتحانات الترم الاول في العراق للعديد من المراحل التعليمية.