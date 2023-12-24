زيادة رواتب المتقاعدين في العراق+ صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر للعراقيين بالزيادة الأخيرة

كشفت وزارة المالية في العراق، عن اقتراب صرف رواتب المتقاعدين التي لم يتبق عليها سوى ساعات قليلة على إيداعها، فضلاً عن أن هذه الرواتب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين في جميع محافظات العراق، حتى أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة المُعلن عنها من قبل مجلس الوزراء العراقي، لكي يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على قيمة الراتب بالزيادة الجديدة، وفي السطور التالية نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2023

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 26 من كل شهر، بما يوافق ذلك يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، فضلاً عن أن الصرف يكون عبر مختلف منافذ وأماكن الصرف المعنية في جميع محافظات العراق، حتى أن الزيادة المقرر صرفها لهذا الشهر تُقدر بنحو 100 ألف دينار عراقي، لكي يحصل عليها جميع المستفيدين والمشتركين في الهيئة الوطنية بالعراق، ويمكن الإستعلام عنها، كما في الفقرة التالية.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما جاء على النحو التالية:-