هنا كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة القادمة في العراق لدى منصة مظلتي 2023

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم الموضوعات الحيوية في الوقت الحالي حيث يترقب العديد من المواطنين العراقيين صدور أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد أن أبدت الحكومة العراقية رغبتها في مساعدة المواطنين المحتاجين من خلال صرف رواتب لهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها أغلب البلدان العربية في الآونة الأخيرة، وسنقدم لكم في هذا المقال معلومات كافية حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وأهم شروط القبول.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تم الإعلان من قبل وزارة العمل في العراق عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المقبولين بطريقة إلكترونية بسيطة عبر منصة مظلتي، والجدير بالذكر أن عدد المتقدمين إلى برنامج الرعاية الصحية قد بلغ حوالي 70 ألف مواطن عراقي، وتم اختيار أسماء المشمولين بعد التأكد من استحقاقهم للقبول في البرنامج من خلال القيام بزيارات ميدانية لهم والاطلاع على بياناتهم كاملة حيث سنشرح لكم كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين عن طريق منصة مظلتي في السطور الآتية:

قم في البداية بالدخول إلى منصة مظلتي.

بعدها نضغط على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

الآن نحدد رقم الوجبة.

بعد ذلك يجب ملء الاستبيان المطلوب بالبيانات بشكل دقيق، ثم النقر على أيقونة البحث.

الآن سيتم عرض أسماء جميع المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ما هي شروط القبول للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

تم تحديد بعض الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالآتي: