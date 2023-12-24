إعلان وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين وموعد صرف الرواتب التقاعدية في العراق لهذا الشهر

يبحث العديد من المواطنين العراقيين عن إعلان وزارة المالية العراقية وتفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين وموعد صرف الرواتب التقاعدية في العراق لهذا الشهر حيث أكدت الوزارة بأن سوف يتم زيادة الرواتب التقاعدية سواء كان المستفيد متقاعد عسكري أو متقاعد مدني في دولة العراق حيث قد تصل الزيادة الجديدة تقريباً حوالي 100 ألف دينار عراقي كما يمكن الحصول على تلك الرواتب تحت إشراف وزارة المالية في دولة العراق لذلك سوف نوضح للجميع طريقة الاستعلام عن تلك الراتب الشهري للتقاعد كما يجب توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على تلك الرواتب في موعدها المحدد لها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين في هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية العراقية بأن صرف رواتب المتقاعدين العراقيين تحت إشراف المؤسسة العامة للتقاعد في دولة العراق وسوف يتم صرف معاش التقاعد للعسكريين والمدنيين في يوم 26 ديسمبر لعام 2023 المقبل وسوف يتم الصرف لمن يتطابق عليهم الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في دولة العراق لجميع المحافظات.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد العسكري في العراق