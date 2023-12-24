لو معاك 60 ألف جنيه بس هتعلمهم إيداع وتقبض مقابلهم 11ألف و500 جنيه مدى الحياة.. تعرف على التفاصيل كاملة

أصبح الحفاظ على الأموال من أهم الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بشكل مستمر، نظرًا لقلة قيمتها التي تنخفض يومًا بعض يوم، حتى أن هناك العديد من الطرق التي تُحافظ على قيمة المال، ليكون أفضلها شراء شهادات بنكية بعوائد ثابتة ومتناقصة كما يرغب فها العميل، على أن تكون لكل شهادة مميزات يحصل عليها العميل عقب القيام بشراءها، وفي مقال اليوم سنوضح لكم قيمة استثمار 60 ألف جنيه.

شراء شهادة من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي المصري، عن طرح مجموعة من الشهادات الإستثمارية التي تتناسب مع جميع العملاء الراغبين في الحفاظ على أموالهم واستثمارها بطريقة مشروعها، حتى أن من أهم الشهادات التي تم طرحها مؤخرًا شهادة الـ 19% ذات العائد الثابث، وفي حالة القيام بشراء شهادة قيمتها 60 ألف جنيه فإن العميل سيحصل على عائد سنوي يبلغ نحو 11ألف و500 جنيه، على أن يبلغ العائد الشهري للشهادة قرابة 800 جنيه.

كسر شهادات البنوك

وأوضح البنك الأهلي، أنه يمكن القيام بكسر الشهادة التي تم شراءها وذلك عندما يمر عليها 6 أشهر، ومع خصم نحو 70% من قيمة الفائدة، فضلاً عن أن ذلك يكون يتم عبر الدخول إلى التطبيق البنكي، ومن ثم اختيار الشهادة التي ترغب في استردادها، وعليه يتم كسر الشهادة بالضغط على زر متابعة، فضلاً عن أنه سيتم إيصال رسالة نصية عبر الجيميل بكسر الشهادة ذات القيمة التي تقوم بتحديدها على الفور.