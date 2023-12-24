كيفية الحصول على منفعة كبار السن والطفولة 2024 سلطنة عمان عبر صندوق الحماية الاجتماعية

كشف صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عن إطلاق منحة لجميع كبار السن والطفولة، بما يتم صرفها بشكل شهري وفقًا لما يحدده الصندوق، حتى أن ذلك يكون بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية في عمان، والعمل على إرفاق جميع المستندات المطلوبة، من أجل أن يتم قبول المتقدمين في هذه المنحة، التي تصل قيمتها نحو 115 ريال عُماني لكبار السن، بينما يصل الدعم 10 ريال عُماني للأطفال، ويمكن الحصول عليها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على منفعة كبار السن والطفولة

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على منفعة كبار السن والطفولة، وفقًا لما يلي:-

يجب وأن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العُمانية.

أن يكون مقيم دائم في سلطنة عمان.

كذلك يجب وأن يبلغ من العمر نحو 60 عامًا.

وبالنسبة للأطفال أن يبلغوا من العمر قرابة الـ 18 عامًا لكي يحصلوا على المنفعة.

كيف أحصل على منفعة كبار السن والطفولة

من أجل التقديم على منفعة كبار السن والطفولة في سلطنة عمان، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-