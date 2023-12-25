رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق وزارة المالية العراقية

يشغل بال الكثير من المواطنين العراقيين مسألة زيادة رواتب المتقاعدين وقد استجابت وزارة المالية العراقية لهذه المطالب وأعلنت عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وستتم زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين اعتبارًا من 26 من كل شهر ميلادي، وستشمل الزيادة جميع المتقاعدين بغض النظر عن قيمة رواتبهم الحالية حيث ستكون الزيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي لجميع المتقاعدين، بغض النظر عن قيمة رواتبهم الحالية زيهدف هذا القرار إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين العراقيين وتمكينهم من مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين

في 26 أكتوبر 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي زيادة رواتب المتقاعدين بواقع 100 ألف دينار عراقي، أي ما يعادل حوالي 70 دولاراً أمريكياً. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين الذين يُعدون من الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً في العراق ووفقاً لهيئة التقاعد العراقية، فإن عدد المتقاعدين في العراق يبلغ حوالي مليون و642 ألفاً و930 متقاعداً، منهم 940 ألفاً و930 متقاعداً يتلقون راتباً شهرياً أقل من مليون دينار عراقي. وبذلك، فإن الزيادة ستؤثر على حوالي 80% من المتقاعدين في العراق.