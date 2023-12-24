“ادفع 50 ألف جنيه وخد 790 جنيه شهريا” أفضل شهادات البنك الأهلي فرصة متتعوضش

يقبل المواطنين على شراء شهادات البنوك والتي تقدم عائد كبير رغبة منهم في استثمار أموالهم بدلا من تركها في المنزل في ظل الازمات الإقتصادية التي يمر بها العالم والتي أدت إلى إرتفاع الأسعار، فمنذ الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة فيروس كورونا، شهد العالم العديد من الازمات الاقتصادية التي أثرت بالسلب على كافة الأنشطة وأدت إلى ارتفاع مستوى المعيشة، ومن أجل التخفيف عن المواطنين طرح البنك الأهلي شهادة ادخار بعائد 19% تحت اسم الشهاده البلاتينية وسوف نتعرف على تفاصيل تلك الشهاده في المقال التالي.

أفضل شهادات البنك الأهلي فرصة متتعوضش

يقدم البنك الأهلي فرصة كبيرة للمواطنين من خلال شراء شهادة بعائد ثابت يصل إلى 19% حيث يمكن للعميل دفع 50 ألف جنيه ليحصل من خلالها على 9200 جنيه مصري سنويا أو 791 جنيه شهريا، فبحساب المبلغ الذي يمكنك دفعه، وضربه في نسبة العائد الثابت “19” وقسمتها على “100” ستحصل على العائد الثانوي للشهادة، وللحصول على العائد الشهري يمكن ذلك من خلال قسمة العائد السنوي على 12 شهر.

المميزات التي ستحصل عليها عند شراء الشهادة البلاتينية

تقدم الشهادة البلاتينية الذي يوفرها البنك الأهلي العديد من المميزات والي منها:-