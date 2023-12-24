الفراخ بتفرحنا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تستقر اليوم الأسعار الخاصة بالدواجن السبت 23 من ديسمبر عام 2023 م، وذلك ما أوضحه التقرير الخاص بالبورصة الرئيسية للدواجن وفي كافة المحلات الخاصة ببيع كل أنواع الدواجن، وسنتعرف من خلال هذا التقرير على تكلفة جميع أنواع السلالات الداجنة التي تنتشر في كافة الأسواق المحلية والمزارع، ويقبل الكثيرون على شراء تلك النوعية من الدواجن خاصةً مع تراجع الأسعار تلك الفترة.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023

لا تزال أسعار الدواجن حتى الآن ثابتة وفيما يلي نتناول الأسعار المتوقعة لكل أنواع الدواجن الأكثر تداولا في الأسواق المحلية المصرية حيث يتوقع لها يوم غد أن تستقر على تكلفة اليوم وذلك على مستوى كل نوعيات الدواجن التي تتوفر في الأسواق والمزارع.

سعر الدواجن البيضاء

الأسعار الخاصة بالدجاج الأبيض اليوم وهو ما أوضح التقرير الخاص بالبورصة الرئيسية لا تزال مستقرة حيث سجل سعر الكيلو من الدجاج الأبيض 65 جنيه مصري وتظل التكلفة السعرية لهذا النوع من الدجاج مستقرة ويتوقع أن تستمر حتى افتتاحيات التداول يوم غد وفي الأسواق المحلية قد يصل السعر من 68 وحتى 70 جنيه مصري.

أسعار الدواجن الأمهات

تتراوح الأسعار الخاصة بالدواجن الأمهات البيضاء ما بين 60 وحتى 62 جنيه مصري وهو السائد اليوم ويتوقع أن يستمر أيضا هذا السعر حتى افتتاحايت التعامل بالبورصة الرئيسية يوم غد الأحد 24 ديسمبر 2023 م، وذلك على مستوى كافة المحلات بينما في المزارع قد يسجل السعر 55 جنيه مصري غدا.

أسعار الدواجن البلدي

الدجاج البلدي متوفر في السوق المصرية بسعر يصل إلى 120 جنيه مصري وهو السعر المتوقع أيضا يوم غدا الأحد 24 ديسمبر، ويتوقع أيضا أن تسجل سعر في المزرعة ما بين 109 و110 جنيه مصري، بينما يسجل البط البلدي للكيلو جرام سعر يبدأ من 100 جنيه مصري في الأسواق.

سعر الدواجن الساسو اليوم الأحد

يتوقع لأسعار الدواجن الساسو يوم غد في البورصة الرئيسية أن تكون ما بين 71 وحتى 74 جنيه مصري بينما أسعارها في المحلات للمستهلكين ستكون من 81 وحتى مبلغ 91 جنيه مصري في أغلب الأسواق المحلية.