اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة السابعة 2024 ينتظرها آلاف المواطنين منذ شهر نوفمبر الماضي لأن الوزارة أعلنت سابقاً عن موعد الصرف لكن حدثت بعض التغييرات بسبب الانتخابات، مما دفعت الوزارة أن تقوم بتأجيل موعد اعلان النتائج ورفع الكشوفات لحين عودة الموظفين إلى العمل مرة أجل واستكمال باقي الإجراءات، وبعد الانتهاء يتم تحديد اليوم والساعة لاعلان النتائج كاملة لعموم المحافظات تابعوا معنا لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة السابعة 2024

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة السابعة 2024

مضى الكثير ولن يبقى إلا أيام معدودة على إعلان جميع اسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة والأخيرة، حيث أكدت جميع المصادر الاجتماعية على أن الدفعة السابعة سوف تشمل ما بين 70 أو 80 ألف مستفيد رجال ونساء من مختلف المحافظات كربلاء واربيل وبابل وكركوك وبغداد وصلاح الدين.

مما أشار الدكتور أحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن هناك مساعدات كثيرة يتم الإعلان عنها في مطلع يناير 2024 بعد انتهاء صرف الدفعة السابعة التي تقدم عليها عدد كبير من المواطنين، كما تتيح الوزارة فرصة لتسجيل طلب اعتراض لمن تم رفضه و يتم تحديد موعد التسجيل من قبل الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل.

خطوات استخراج كشوفات الدفعة الأخيرة

يتم بدء الاعلان عن اسماء المشمولين الفترة القادمة والعد التنازلي قد بدأ لذلك عليكن الاستعداد للتعرف على خطوات استخراج وتحميل الكشوفات وكل ما عليكم اتباع ما يلي: