هنا أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة ديسمبر بعد التصفية النهائية عبر رابط منصىة مظلتي

تشهد منصة مظلي زيارات كبيرة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وجبة شهر ديسمبر وذلك بعد التصفية النهائية للعناصر الغير مستحقة لصرف الرعاية ومن ثم نشرها عبر منصة مظلتي بالرقم القومي، حيث تقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية آلاف الأشخاص من جميع المحافظات والمدن العراقية ومن حينها والكل يترقب وسط حالة من القلق والتوتر لكشوف المشمولين عن شهر ديسمبر للإطمئنان بأن أسمه موجود بالفعل ضمن الأشخاص التي تم اختيارهم للحصول على ذلك الدخل الشهري الذي يساعده على المعيشة وسط الغلاء الذي يسود البلاد خلال الفترة الأخيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة جاري إعلانها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الساعات القادمة عبر منصة مظلتي، حيث انهت الوزارة بالفعل من مراجعة الطلبات المتقدمة لها للحصول على الرعاية ويتبقي روتش قليلة جدا لإعلانها بشكل رسمي فتابعوا هذا المقال بشكل مستمر فسوف نخبركم عند إعلان الكشوف رسميا.

طريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في البداية عليك الدخول إلى منصة مظلتي.

عليك الآن بالضغط على ايقونة الرعاية الاجتماعية.

هنا عليك اختيار الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهنا عليك اختيار وجبة ديسمبر.

ستفتح لك نافذة جديدة يظهر بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التقدم والحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق