“تحميل Pdf” كشوفات نقل النفوس في العراق ca.iq

يبحث الآلاف من المواطنين حاليًا عن معلومات حول أسماء الكشوفات وتحميلها لنقل النفوس، حيث تم قبولهم رسميًا في الوجبة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية وفي الآونة الأخيرة، تم تطوير نظام نقل النفوس في العراق ليصبح أكثر سهولة حيث يمكن للمواطنين الآن الوصول إلى خدمات النقل الإلكتروني عبر الموقع الحكومي الرسمي للمواطن العراقي ويمكنهم تقديم طلبات نقل النفوس عبر الإنترنت وتحميل الوثائق المطلوبة بسهولة وسرعة.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة العراق 2023-2024

تُعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل دوري عن أسماء المواطنين الذين تم قبولهم في عملية نقل النفوس إلى محافظات أخرى، ويتم ذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ويمكن للاشخاص الراغبين في الاستعلام عن أسمائهم في الوجبة الجديدة القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

تحديد الوجبة الجديدة لكشوفات نقل النفوس.

إدخال جميع بيانات المواطن المطلوبة، وهي:الاسم الثلاثي ورقم البطاقة الشخصية واسم المحافظة الحالية وكتابة المحافظة المراد النقل إليها.

النقر على زر “استعلام”.

وسيتم عرض كشوفات المشمولين في عملية نقل النفوس على الشاشة، والتي يمكن طباعتها أو حفظها على جهاز الكمبيوتر وفي حالة عدم ظهور اسم المواطن في كشوفات المشمولين، فذلك يعني أنه لم يتم قبول طلبه ويمكن للمواطنين الذين لم يتم قبولهم ان يقوموا بتقديم اعتراض على عدم قبول طلبهم من خلال زيارة دائرة الأحوال المدنية في المحافظة المراد النقل إليها.