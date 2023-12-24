وزارة المالية تكشف عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق شهر ديسمبر بقيمة 100 ألف

كشفت وزارة المالية بالعراق عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق، حيث يتم صرفها مع راتب شهر ديسمبر والذي سيتم إيداعها خلال ساعات لكافة المستفيدين، والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تكون بقيمة 100 ألف دينار عراقي لكافة المستحقين، وفيما هو آت نوضح لكن خطوات الاستعلام عن هذه الزيادة موعد صرفها، فضلاً تابعونا.

زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق

حددت وزارة المالية العراقية موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والذي يكون في اليوم الـ 26 من كل شهر ميلادي، بحيث يتم صرف الراتب مع الزيادة المقررة بقيمة 100 ألف دينار عراقي، بحيث يتم صرفها مع راتب شهر ديسمبر الموافق 26 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية، حيث قام مجلس الوزارء العراقي بالمصادقة على هذه الزيادة، بحيث يمكن للمستفيدين الحصول عليها من خلال من منافذ الصرف المتاحة بكافة محافظات العراق.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أتاحت الحكومة العراقية عدد من الخدمات للمتقاعدين ومنها آلية الاستعلام عن راتب التقاعد، وذلك بعدما أعلنت عن موعد الصرف والذي سيكون يوم 26 من شهر ديسمبر لعام 2023 ميلادية، ويتم ذلك من خلال التالي: