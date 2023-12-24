جدول امتحانات جميع الصفوف نصف العام 2024 بمحافظة القاهرة وإجراءات منع الغش

يحبث إلاف الطلاب على جدول امتحانات نصف العام 2024 بمحافظة القاهرة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية التي تستعد وتتأهب الآن لامتحانات ” الترم الأول” التي تبدأ بعد أيام قليلة من الآن والتي يتمناها الطلاب أن تأتي سهلة وفي المتناول ومن المنهج الدراسي الذي درسوا خلال منتصف العام، حيث يعد امتحان الترم الأول هو نصف الطريق إلى النجاح والذي يسهل كثيرا من مهمة الطلاب بالترم الثاني وتجعلهم يدخلونه ببعض الارياحية والطمئنينة،ولذلك فمن خلال ما تبقي من سطور هذا المقال فسوف نطلعكم على جدول امتحانات جميع الصفوف الدراسية نصف العام2024 بمحافظة القاهرة.

جدول امتحانات جميع الصفوف بالقاهرة نصف العام 2024

اعتمد سيادة الوزير الدكتور خالد عبد العال محافظ القاهرة بشكل رسمي جدول امتحانات جدول امتحانات نصف العام 2024 وذلك لجميع الصفوف الدراسية والتي ستبدأ في 2 من يناير وتنهي في 24 من يناير من نفس العام الذي سيبدأ خلال أيام من الآن وهو كما يلي:

يبدأ امتحان طلاب النقل الاعدادية وما يعادله “الرياضية، المهنية، الصم، المكفوفين” من الثلاثاء 9 يناير وحتي الاتنين 15 يناير.

يبدأ امتحان طلاب الشهادة الاعدادية “العامة، الرياضية، المهنية،الصم، المكفوفين” من الاربعاء 17 يناير وحتي 24 من نفس الشهر.

يبدأ امتحان طلاب النقل للتعليم الثانوي من الاحد 14 يناير وحتي الاربعاء 24 من نفس الشهر.

يبدأ امتحان طلاب النقل للتعليم الفني من الثلاثاء 9 يناير وحتي الاحد 24 من نفس الشهر.

اجراءات منع الغش بامتحانات نصف العام

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كل الاجراءات والطرق التي تمنع الغش خلال امتحانات نصف العام،وذلك من خلال خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية ومرعاة السرية والدقة والامانة التي تضمن سير العملية الامتحانية ومنع اي عملية غش.