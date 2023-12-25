بالخطوات .. رابط نتيجة منحة الزوجة والأبناء والشروط اللازمة 2024

في تلك الفترة الجارية نجد أن كثير من الأشخاص يريدون أن يقوموا بالاطلاع على نتيجة منحة الزوجة والأبناء، حيث إن تلك المنحة تكون من ضمن المنح المقدمة من قبل الحكومة الليبية، ومن المعروف أن لها شروط لازمة، سوف نرفقها لكم فيما يلي.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء

يستمر الأشخاص في البحث لمعرفة نتيجة منحة الزوجة والأبناء، فيمكن الاستعلام عنها بسهولة عن طريق اتباع الآتي:

أولًا: زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، من هنا.

ثانيًا: الضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

ثالثًا: انتقاء “منحة الزوجة والأبناء”.

رابعًا: تدوين الرمز المرئي، بجانب رقم القيد.

خامسًا: الضغط على زر “استعلام”.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء

تُخصص المنحة مبلغ شهري يبلغ ألف دينار لدعم الزوجة والأبناء، بهدف تحسين أوضاعهم المالية وتأمين الدعم الضروري للتعليم والرعاية الصحية، ويسهم هذا التمويل بشكل فاعل في حل العديد من التحديات المالية التي واجهوها، ويعزز فرصهم للنجاح في مختلف جوانب حياتهم.

شروط التقديم في منحة الزوجة والأبناء

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط المطلوبة للتقديم في منحة الزوجة والأبناء، ولابد من توافر هذه الشروط في المتقدمين لضمان قبول الطلبات وتقديم الدعم المناسب لهم، والشروط هي: