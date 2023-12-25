من هُنـــا .. رابط منصة اوبن ايمس كورة التعليمية 2024 وأبرز أهدافها

بشكل مستمر ودائم حيث ان هذا الموضوع من أبرز الموضوعات التي يتم البحث عليها بشكل مستمر من جانب عدد هائل من المواطنين، ومن الجدير بالذكر ان وزاره التربية والتعليم الأردنية قامت بالموافقة على تلك المنصة التي تقوم بتقديم النتائج الاكاديمية الخاصة بجميع الطلبة والطالبات على جميع المستويات، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل ما يتعلق بتلك المنصة.

رابط منصة اوبن ايمس كورة التعليمية

من الممكن أن تستخدم تلك المنصة تلاتي تدعى بمنصة أوبن ايمس من خلال السير على النقاط المقبلة:

الانتقال الى موقع منصة open إيمس من خلال النقر على هذا الرابط.

كتابه اسم المستخدم بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

تسجيل الرمز السري بشكل صحيح في المكان المخصص له.

انتقاء زر تسجيل جديد ومن ثم استكمال باقي المعلومات اللازمة وبعد ذلك تسجيل الدخول.

كتابه كافه المعلومات المحورية في الخانات المخصصة لها.

انتقاء السنه الدراسية النقر على ايقونة استعلام.

أهداف منصة أوبن ايمس

من الضروري أن نشير إلى المنصة الخاصة باوبن ايمس، حيث ان تلك الناس ستكون من ضمن المنصات الإلكترونية المعروفة للغاية بدولة الأردن والتي تقوم بالتقديم لجميع مدرسين والطلبة والطالبات تجربة تعليمية بشكل إلكتروني فريدة، وكذلك استثنائية، إذ إن الوزارة قامت بالحرص على طرح تلك المنصة حتى يستطيع التعليم الأردني من استمرار التقدم والتطور التكنولوجي بمجال التعلم الإلكتروني لجميع شرائح المجتمع ومن الجدير بالذكر ان تلك المنصة لها اهداف عديده من ضمنها السعي لاستمرار التعلم الأردني الكترونيا.