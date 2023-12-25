استعلم بسهولة .. قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أشخاص كثيرة في دولة العراق باستمرار نجد أن البحث من جانبهم كبير حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فمن المعروف ان تلك الأسماء تم الإعلان عنها من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، ومن المعروف أن دعم الرعاية الاجتماعية يكون من أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة لمواطني العراق، لذا سنرفق لكم كل ما يتعلق بالاستعلام عن أسماء المشمولين في هذا البرنامج.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك مواطنين لا حصر لهم بدولة العراق يستمروا في بحثهم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فهم يريدون معرفة كل من يتم قبوله في البرنامج ليتلقى الدعم، وفيما يلي سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الكشوفات:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع منصة مظلتي، من هنا.

الخطوة الثانية: انتقاء زر “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: كتابة رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة: انتقاء عبارة “تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الخامسة: كتابة الاسم.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “بحث”.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية

توجد سلسلة من الشروط الضرورية التي لا بد من أن تكون متوفرة في المواطنين الراغبون في تلقي دعم من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، من ضمنها ما يلي: