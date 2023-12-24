سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم 24 ديسمبر 2023

تم الاعلان عن خبر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم فقد كان هناك استقراراً ملحوظاً في كل البنوك المصرية ولكن لم يستمر لوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء .

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

يهتم بالبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري والذي تم إعلانه في كافة البنوك وهو.

قدر سعر الدولار اليوم ببنك مصر، 30.75 جنيه للشراء أما عن سعر البيع وصل إلى 30.85 جنيه.

فقد وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما تم وصول سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس يقدر بمبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

فقد اعلن عن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيهًا للشراء، أما سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل 30.85 جنيه للشراء، والبيع إلى 30.95 جنيه.

الدولار في البنك المركزي 30.8389 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

تم الاعلان عن انتشار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك اليوم الموافق الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، وتم إعلانه كما يلي.