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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم 24 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم 24 ديسمبر 2023
تم الاعلان عن خبر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حيث يبحث الكثير عن سعر الدولار اليوم فقد كان هناك استقراراً ملحوظاً في كل البنوك المصرية ولكن لم يستمر لوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء .
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
يهتم بالبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري والذي تم إعلانه في كافة البنوك وهو.
- قدر سعر الدولار اليوم ببنك مصر، 30.75 جنيه للشراء أما عن سعر البيع وصل إلى 30.85 جنيه.
- فقد وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- كما تم وصول سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، أما عن سعر البيع إلى 30.95 جنيه.
- سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس يقدر بمبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- فقد اعلن عن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيهًا للشراء، أما سعر البيع إلى 30.95 جنيه.
- سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلي QNB سجل 30.85 جنيه للشراء، والبيع إلى 30.95 جنيه.
- الدولار في البنك المركزي 30.8389 جنيه للشراء و30.9586 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء
تم الاعلان عن انتشار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء وذلك اليوم الموافق الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، وتم إعلانه كما يلي.
- وصل دولار أمريكي بسعر 51 جنيه مصري.
- أما عن سعر 5 دولار أمريكي بسعر 256 جنيه مصري.
- وصل سعر 10 دولار أمريكي بسعر 511 جنيه مصري.
- كما يتم وصول 25 دولار أمريكي بسعر 1.278 جنيه مصري.
- حيث وصل سعر 50 دولار أمريكي بسعر 2.555 جنيه مصري.
- 100 دولار أمريكي بسعر 5.110 جنيه مصري.
- أما عن سعر 500 دولار أمريكي بسعر 25.550 جنيه مصري.
- 1000 دولار أمريكي بسعر 51.100 جنيه مصري.
- سجل سعر 5000دولار أمريكي بسعر 255.500 جنيه مصري.