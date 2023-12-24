رسميًا.. عطلة رسمية غدًا في العراق أسبوع مدفوعة الأجر لجميع الموظفين لهذا السبب

قام رئيس مجلس العراق بالإعلان عن وجود عطلة رسمية غدًا في العراق الاثنين الموافق 25 من شهر ديسمبر 2024\كانون الأول 2023 وتم نشر هذا الخبر على شبكة الإنترنت وعلى كافة الصفحات الرسمية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام وبناءً عليه بدأ الكثير من المواطنين البحث للتعرف على حقيقة الخبر هل صحيح أم خطأ؟ وما السبب من هذه العطلة؟، كل هذه التفاصيل سنتعرف عليها عبر هذا المقال.

عطلة رسمية غدًا في العراق

قام محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي بان هناك عطلة رسمية غدًا في العراق على أن يتم تعطيل العمل في كافة الدوائر الحكومية لكافة الموظفين وهي إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2023 وهذه الإجازة ستظل مستمرة لمدة يومين الاثنين والثلاثاء الموافقين 25 و26 ديسمبر للمواطنين العراقيين من المكون المسيحي، ولكن في كردستان العراق فلقد تم الإعلان عن وجود إجازة أسبوع بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، وإليكم تفاصيل البيان المعلن عنه رسميًا.

أن “عطلة أعياد رأس السنة الميلادية تبدأ اعتباراً من يوم 25 من شهر كانون الأول الجاري وتنتهي يوم الأول من شهر كانون الثاني من العام 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يوم 2 من شهر كانون الثاني المقبل”.

إجازات القادمة في العراق

وبعد التعرف على بيان الإعلان عن عطلة رسمية غدًا في العراق، فنريد التذكير بشان الإجازات القادمة في مملكة العراق: