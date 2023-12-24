أخبار التعليم
رابط eportal.moe.gov.om تسجيل دخول منصة منظرة في عمان لجميع الطلاب
رابط eportal.moe.gov.om تسجيل دخول منصة منظرة في عمان لجميع الطلاب
واحدة من المنصات التعليمية اليت تساعد الجميع في كافة المراحل بداية من الصف الأول إلى الصف الرابع وكما تعمل على مساعدة الطلاب في القيام بكل من الأنشطة والدروس والاختبارات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تسجيل دخول منصة منظرة في عمان.
تسجيل دخول منصة منظرة في عمان
منصة تعليمية تهدف للعمل على تطوير التعليم في عمان كما أنها تعمل على توفير عدد من الأدوات التي تساعد المعلمين والطلاب في تسهيل تجربتهم في التعليم فقد تتميز بواجهة بسيطة تسهل على الجميع الاستخدام وتعمل على التعرف على التفاعل وتنظيم المواد التي تنظم العملية بالكامل من خلال دعم الوزارة التعليمية.
ما هي أهم معايير للتسجيل في منصة منظرة 2024
يمكن أن يتم بسهولة التسجيل في المنصة ولكن لابد من توافر عدد من شروط للتسجيل في منصة منظرة وهي:
- لابد من أن يمتلك المتقدم جهاز كمبيوتر أو هاتف الذي يساعده في الدخول بسهولة للمنصة.
- يجب أن يكون هناك رقم هاتف مسجل في موقع الوزارة الإلكتروني.
- يكون ولي الأمر مسؤول عن الطالب عند التسجيل في المنصة ولابد من توافر حساب خاص بولي الامر للتعرف على مستوى أولاده
خطوات تسجيل منصة منظرة 2023-2024
تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم في عمان عن انه يسهل التسجيل من خلال القيام بالاتي.
- يتم في البداية فتح منصة منظرة التعليمية.
- ثم يتم النقر على زر البطاقة الذكية.
- تسجيل حساب شخصي.
- لابد من ان يتم التحقق من توصيل البطاقة بجهاز الكمبيوتر.
- الضغط على Sconnect.
- كتابة أرقام البطاقة الشخصية.
- الضغط على تسجيل الدخول الموجودة في المنصة.