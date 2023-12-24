من هنا|.. الحصول على كشوفات نقل النفوس في العراق الوجبة الجديدة 2024 خطوة بخطوة

يعتبر استخراج أسماء الأفراد المشمولين بخدمة نقل النفوس داخل دولة العراق محل اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين، نتيجةً للأزمة التي شهدتها خدمة نقل النفوس بعد انهيار حكومة العراق، وتُعد خدمة نقل النفوس من بين الخدمات الأساسية التي يمكن الوصول إليها عبر موقع وزارة الداخلية العراقية، وتستهدف جميع الراغبين في تعديل أسمائهم وألقابهم في بطاقاتهم الشخصية.

خطوات الاستعلام عن أسماء نقل النفوس 2024

إليك الخطوات لاستخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 من خلال موقع وزارة الداخلية العراقية بسهولة:

1. ادخل مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية العراقية الإلكترونية.

2. انقر على زر “الخدمات الإلكترونية”.

3. حدد الوجبة الجديدة لكشوفات نقل النفوس.

4. قم بإدخال جميع بيانات المواطن المطلوبة.

5. انقر على زر “استعلام”.

6. ستظهر كشوفات نقل الأسماء للوجبة الجديدة بكل سهولة.

تتم هذه الخطوات وفقًا لمجموعة من الشروط التي تحددها الهيئة ووزارة الداخلية العراقية.

شروط نقل النفوس في العراق 2024

لنقل النفوس في العراق، يجب أن تتوافر الشروط التالية:

– أن يكون المواطن من جنسية عراقية.

– أن يكون عمره 18 عامًا أو أكثر.

– أن يكون مقيمًا في المحافظة المستهدفة للنقل لمدة لا تقل عن عام واحد.

– أن يحصل على موافقة من جهة عمله أو دراسته إذا كان موظفًا أو طالبًا.

الوثائق المطلوبة لنقل النفوس في العراق

يتم نقل النفوس في العراق عبر تقديم طلب إلى دائرة الأحوال المدنية في المحافظة المطلوب النقل إليها، يجب تقديم الوثائق التالية مع الطلب:

– صورة من البطاقة الشخصية.

– صورة من إثبات الإقامة.

– صورة من عقد الإيجار أو وثيقة الملكية.

– صورة من موافقة جهة العمل أو الدراسة (في حالة الوظيفة أو الدراسة).

تقوم دائرة الأحوال المدنية بدراسة الطلب وتصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة، يُصدر شهادة نقل النفوس.