متوفر الآن|.. رابط التقديم على استحقاق المنفعة الاجتماعية للأطفال وكبار السن في عمان 2024

برنامج “منفعة كبار السن” المقدم من صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان يُعتبر جزءًا من مبادرات الحماية المجتمعية التي تديرها الحكومة العمانية، ويُقدم دعماً مالياً شهرياً للمواطنين العمانيين الذين تجاوزوا سن الستين، بهدف ضمان توفير مستوى أدنى من الحماية الاجتماعية النقدية لهم خلال مرحلة تقدمهم في العمر وتراجع قدرتهم على الكسب.

شروط استحقاق برنامَج منفعة كبار السن

للحصول على منفعة كبار السن في سلطنة عمان، يجب توافر مجموعة من الشروط، وتشمل ذلك أن يكون المتقدم مواطنًا عمانيًا، وأن يكون في سن الستين عامًا أو أكثر حتى لحظة الوفاة، وأن يكون مقيمًا بشكل دائم في سلطنة عمان، كما تستحق هذه المنفعة لكل مواطن عماني يفي بشروط العمر والإقامة، دون أخذ الجنس أو العلاقات العائلية في اعتباره.

المستندات المطلوبة للاستفادة من منفعة كبار السن

للحصول على منفعة كبار السن، يُمكنك تقديم طلب مصحوب بمستندات مهمة، وتشمل ذلك:

1. الرقم المدني.

2. تقديم بيانات تواصل وإقامة محدثة في سجل الأحوال المدنية.

3. رقم الحساب المصرفي الشخصي.

تأكد من توفير هذه المعلومات والمستندات لضمان سهولة وسرعة معالجة طلبك للحصول على المنفعة.

موعد بداية صرف منفعة كبار السن والقيمة المستحقة

يمكنك السجيل في منفعة كبار السن بسهولة عبر زيارة موقع الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان واتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.

2. انقر على أيقونة التسجيل.

3. أدخل بياناتك المطلوبة الموضحة أمامك في صفحة التسجيل.

4. تحقق من وجود بطاقة شخصية أو بطاقة إقامة سارية المفعول.

5. أدخل رقم هاتف مسجل في الأحوال المدنية.

6. حصولك على رمز التحقق OTP.

7. تحقق من وجود حساب بنكي نشط.

8. تأكد من صحة البيانات المدخلة واضغط على زر “تسجيل” لإرسال طلب التسجيل.

تسجيل الأطفال في برنامَج الحماية الاجتماعية

حكومة سلطنة عمان تعتني بالطفولة من خلال برنامج “منفعة الطفولة”، الذي يوفر دعماً مالياً بقيمة 10 ريالات عمانية شهريًا للأطفال العمانيين منذ الولادة وحتى سن (18) عامًا. للتسجيل في هذا البرنامج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.

2. انقر على أيقونة التسجيل.

3. ستظهر لك صفحة التسجيل باللغة الإنجليزية.

4. استكمل التسجيل باللغة العربية عن طريق تغيير اللغة في أعلى الصفحة.

5. أدخل بيانات الطفل المطلوبة والموضحة في صفحة التسجيل (بيانات الاتصال والإقامة والرقم المدني بشرطة عمان السلطانية).

6. انقر “التالي”.

7. أدخل بيانات شهادة ميلاد الطفل، الرقم المدني للطفل، بيانات تاريخ الميلاد، بيانات رقم الأب.

8. أدخل رمز التحقق.

9. ستظهر بيانات الطفل كاملة.

10. أدخل بيانات الحساب البنكي.

11. تحقق من البيانات المدخلة.

12. انقر على زر “تسجيل” لإرسال طلب.

13. ستصلك رسالة تأكيد بأن التسجيل تم بنجاح.

شروط استحقاق برنامَج منفعة للأطفال

للتأكد من الأهلية للحصول على منفعة الأطفال في إطار الحماية الاجتماعية، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

1. أن يكون الطفل عُمانيًا.

2. أن يكون عمر الطفل دون (18) عامًا.

3. أن يكون مقيمًا بصفة دائمة في سلطنة عُمان.

المستندات المطلوبة لمنفعة الاطفال

في عملية التسجيل لمنافع الحماية الاجتماعية لكبار السن والأطفال في عام 2024، يتطلب الأمر تقديم الوثائق التالية:

1. الرقم المدني للطفل.

2. بيانات الاتصال والإقامة.

3. معلومات السجل المدني.

4. حساب مصرفي شخصي.

وفي الختام، تم شرح طريقة التسجيل والشروط والوثائق المطلوبة للحصول على منافع الحماية الاجتماعية لكبار السن والأطفال في عام 2024.