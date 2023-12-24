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كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية رابط التحميل من منصة مظلتي العراقية
منصة مظلتي الإلكترونية هي من ضمن ما قامت بها الوزارة والتي تعمل على تسهيل التعرف على التعرف على أسماء المشولين في الرعاية وذلك بشكل الكتروني لتوفير والوقت والجهد ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية منصة مظلتي العراقية
يمكننا الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة من خلال ان يتم القيام بالاتي.
- الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية.
- اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.
- ثم يتم تحديد المحافظة التابع لها .
- الضغط على زر تحميل الاسماء.
- بعد أن يتم الانتهاء من التحميل يتم البحث عن الاسم.
معايير الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 من خلال توافر عدد من المعايير حيث انه يجب أن تكون من المواطنين التي تم تسجلهم في الرعاية ويتم توافر الاتي.
- أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.
- يكون مقيم في العراق بصفة دائمة.
- حيث انه لابد من أن يتراوح العمر بين 16 وحتى 60 عام للرجال.
- أما السيدات لابد الا يقل عمرهن عن 15 عامًا ولا يتعدي عن 55 عامًا.
- الا يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد ويمكن أن يزيد عن ذلك العدد.
- لا يكون لدي الشخص اي املاك عقارية أو اراضي باسمه.
- حيث انه لابد الا يكون من المستفيدين من أي برنامج من برامج الرعاية.
- يكون من ضمن الفئات المستفيدة من الرعاية والتي تم التصريح عنهم.
- من المتوقع أن يتم ظهور الاسماء المشمولين في الرعاية من خلال أيام قليلة بشكل الكتروني.