نزل تردد قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV بجودة hd على النايل سات
تعتر قناة ماجد الجديد من أكثر الكلمات بحثًا في الفترة الحالية، حيث إن القناة تقوم على نقل العديد من الأفلام الكرتونية المختلفة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حتى أن القناة قامت مؤخرًا بتحديث التردد الخاص بها ليتمكن الجميع من استقبالها بأعلى جودة تصل إلى hd، فضلاً عن إمكانية القيام بمشاهدتها على مدار الساعة، وترك الأطفال والأبناء أمامها دون خوف أو قلق، وفي السطور التالية نوضح لكم التردد الخاص بالقناة، من أجل أن يتم استقبالها بكل سهولة.
تردد قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV
يمكن القيام بإستقبال التردد الخاص بقناة ماجد الجديد Majid KIDS TV على الأقمار الصناعية المختلفة، كما على النحو التالي:-
- القمر الصناعي لقناة ماجد هو النايل سات.
- بينما تردد القناة يكون 11411.
- إضافة إلى أن معدل استقطاب القناة فهو عمودي.
- معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 3000.
تردد قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV عرب سات
كما يمكن مشاهدة قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV على العرب سات، وفقًا للبيانات التالية:-
- القمر الصناعي فهو عرب سات.
- إضافة إلى أن تردد القناة يكون 11804.
- معدل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.
- استقطاب القناة هو عمودي.
خطوات استقبال قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستقبال قناة ماجد الجديد Majid KIDS TV على الأقمار الصناعية، وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم التحكم بجهاز الريموت.
- ومن ثم يتم الذهاب إلى إعدادات القناة.
- ومن ثم يُجرى القيام بإدخال التردد الخاص بالقناة.
- تحديد القمر الصناعي.
- الضغط على زر “تثبيت”.
- لتتمكن من استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.