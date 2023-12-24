حملها لطفلك الحين|.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

أخيرًا، يسعى العديد من أولياء الأمور حديثًا إلى البحث عن تردد قناة ماجد الجديد، والتي تحظى بمكانة بارزة كواحدة من أهم القنوات الفضائية في العالم العربي، تتميز القناة بتقديم باقة من أقوى الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، محازية إعجاب الصغار والكبار على حد سواء، وبفضل جودة البث العالية وغياب التشويش مع تقليل الإعلانات، تشجع القناة المشاهدين على متابعتها بشكل مستمر ومنتظم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه القناة وترددها، ندعوكم لمتابعة سطورنا القادمة.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 11411 3000 عمودي عرب سات 11804 27500 عمودي

بعض من المعلومات حول قناة ماجد

تألقت قناة ماجد في الوطن العربي منذ بداية بثها، حازت على شهرة واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يناسب جميع الفئات العمرية، وتقدم القناة مجموعة متميزة من برامج الأطفال القديمة والحديثة بجميع أنواعها، مع التركيز على تجنب المحتوى العنيف وغير الملائم. تُعرض مسلسلات ممتعة مثل “الأبطال الستة” و”النقيب خلفان يوميات فطين”، بالإضافة إلى أفلام مثل “شركة الوحوش” و”جامعة المرعبين الجزء الثاني” وفيلم “مولان” بأجزائه الأول والثاني، وأيضًا “الخارقون”، وتقدم القناة أيضًا أفلام كرتونية مثل “قصة لعبة” و”البحث عن النمو”، وبذلك، يشعر كل والدين بأهمية تحميلها للاستمتاع بمحتواها المثير والتربوي.