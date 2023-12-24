شوف هتقبض زيادة كام؟.. زيادة جديدة في معاشات يناير 2024 بعد قرار رئيس التأمينات الاجتماعية

من ضمن الأشياء التي يتم البحث عنها الآن زيادة جديدة في معاشات يناير 2024 هل حقيقة أم أن الأمر غير صحيح؟، ولقد بدأ انتشار هذا السؤال بالتزامن مع اقتراب قدوم العام الجديد 2024 والذي من المقرر انطلاقه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ نشر هذا المقال، والآن سنتعرف على حقيقة الأمر وسنتعرف على موعد إيداع المعاشات بالزيادة الجديدة في الحسابات البنكية للمواطنين.

زيادة جديدة في معاشات يناير 2024

أشارت الحكومة السعودية متمثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن هناك زيادة جديدة في معاشات يناير 2024 سيتم تطبيقها على كافة المستفيدين على أن يبدأ نزول الزيادة في شهر يناير القادم بالتزامن مع زيادة حد الاشتراك التأميني الأدنى في ضوء القرارات التي صدرت عن الهيئة في الفترة الأخيرة والتي تم الإعلان عنها من قبل رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية الدكتور جمال عوض، وهذه الزيادة مقرر نزولها على كافة المستفيدين ممن ازداد عددهم عن 10 ملايين مستحق.

من المستفيدين من الزيادة الجديدة؟

كما صرحت التأمينات الاجتماعية عن المستحقين زيادة جديدة في معاشات يناير 2024 نظرًا لأن هذا القرار ليس كمثل باقي قرارات الزيادة نظرًا لان الزيادة لا تتضمن جميع المستحقين وإنما سيتم تطبيقها فقط على الذين تم انتهاء خدمتهم انطلاقًا من يناير القادم أي الذين يخرجون من التقاعد أو الذين يستحقون المعاشات، على أن تكون قيمة الزيادة بحد أدنى 195 جنيه مصري بعد أن ازداد الراتب من 1105 وحتى 1300 جنيه مصري، كما سيبلغ الحد الأقصى للزيادة 1360 جنيه بعد أن ازداد حد المعاشات الأقصى من 8720 وحتى 10080 جنيه مصري.