بعد التعديل..جدول امتحانات نصف العام 2024 محافظة الجيزة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية

عدلت وزارة التربية والتعليم المصرية جدول امتحانات نصف العام 2024 بالجيزة لجميع المراحل والصفوف الدراسية وذلك مراعاة لأعياد الأقباط وذلك بتعليمات مباشرة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة اللواء احمد راشد، حيث أيام قليلة وتشهد مصر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والشرقية والغربية والمنيا وأسوان والبحر الأحمر وسوهاج وقنا ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة وغيرها من المحافظات الأخري، مما جعل الطلاب يتأهبون استعدادا لذلك المعترك التعليمي الذي يسعوا من خلاله لتحقيق نتائج طيبة تطمئنهم قبل إكمال العام الدراسي.

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالجيزة

الآن نتركم مع جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف في محافظة الجيزة وهي كما يلي:

المرحلة الابتدائية لكل من: “عام، مكفوفين، فصل واحد” وكذلك ” الرابع والخامس والسادس والسابع” للصم وضعاف السمع يبدأ في آن واحد وهو بدء من الثلاثاء 9 يناير وحتي يوم 13 من نفس الشهر.

الصف السادس الابتدائي “عام، مكفوفين، فصل واحد” وكذلك الثامن “صم وضعاف السمع” يبدأ من السبت 13 يناير وينتهي يوم 16 من نفس الشهر.

المرحلة الإعدادية: الصف الأول الإعدادي “عام ومهني وصم ومكفوفين” يبدأ الأربعاء 10 يناير وينتهي يوم الثلاثاء 16 من نفس الشهر.

الصف الثاني الإعدادي “عام ومهني وصم ومكفوفين” يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وينتهي يوم الثلاثاء 16 يناير.

الشهادة الإعدادية “عام ومهني وصم ومكفوفين” الأربعاء 17 يناير وينتهي الأربعاء 24 من نفس الشهر.

المرحلة الثانوية: الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير وينتهي يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر.

الصف الثاني الثانوي يبدأ من يوم السبت 13 يناير وحتى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الجيزة

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الامتحانات التي هي خارج المجموع ومواد المستوى الرفيع ستبدأ أيام 2 و3 و4 يناير 2024، أسرة موقع “البديل” تتمنى لكم جميعا التوفيق في الامتحانات وأن تكونوا جميعا ضمن الناجحين المتفوقين.