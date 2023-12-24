لعشاق مسلسل صلاح الدين|.. تعرف على موعد عرض الحلقة الـ7 من مسلسل صلاح الدين الايوبي وتردد قناة TRT

يشهد البحث في محركات جوجل ازديادًا عن مواعيد الحلقات الجديدة للمسلسل التركي “صلاح الدين الأيوبي”، حققت الدراما التركية شهرة واسعة في العالم العربي، خاصة بعد نجاح مسلسلات قوية مثل “المؤسس عثمان” و”قيامة أرطغرل”، يبدأ الكثيرون بالبحث عن القنوات الناقلة للمسلسلات التركية ومواعيد عرضها، بما في ذلك مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” الذي يحكي قصة محرر القدس.

ما هو موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي؟

تدور أحداث مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” في إطار درامي تاريخي تركي، حيث يقوم الممثل التركي أوغور جونيش بتجسيد دور القائد صلاح الدين الأيوبي، ويحكي المسلسل قصة نشوء صلاح الدين الأيوبي ومسيرته حتى تحريره للقدس من يد الصليبيين في فترة تاريخية معروفة للكثير من العرب والمسلمين.

ومنذ بداية عرض الحلقات الأولى، جذب المسلسل انتباه العديد من المشاهدين وحقق نسبة مشاهدة عالية، نظرًا لتناوله لأحداث تاريخية حقيقية في فترة زمنية بعيدة، ويُعرض المسلسل على قناة TRT يوم الاثنين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة trt الناقلة للحلقة السابعة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتطلع الجميع للعثور على تردد قناة TRT، حيث تُعتبر القناة الرئيسية لعرض المسلسل، ويُعرض المسلسل على القناة كل يوم اثنين، حيث ينتظر المشاهدين موعد البث بفارغ الصبر. يمكن للمتابعين استقبال القناة عبر جهاز الرسيفر الخاص بهم باستخدام التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11042.

– معدل الترميز: 27500.

– معدل الاستقطاب: أفقي.

– جودة القناة: HD.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.