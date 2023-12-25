صدرت الآن .. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعيه الوجبة الأخيرة بعموم المحافظات بالعراق 2024

يبحث العديد من المواطنين بالعراق عن كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعيه الوجبة التاسعة، والتي ستكون الوجبة الأخيرة التي تشمل اسماء الكثير من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم، وذلك لمساعدة الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل على تحمل نفقات الحياة، والجدير بالذكر أن الوجبة التاسعة. اشتملت على 300 ألف طلب من المواطنين، وفيما هو آت نوضح لكم تفاصيل هذه الوجبة فضلاً تابعونا.

كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعيه الوجبة التاسعة

كشف الحكومة العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة والأخيرة والتي اشتملت على حوالي 300 ألف طلب من المتقدمين على الدعم، بحيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماءهم بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثم قم بالدخول على منصة مظلتي.

وبعدها يتم النقر على برنامج الدعم الاجتماعي.

وبعدها يتم تحديد الواجبة التي يرغب الفرد في الاستعلام عنها.

يتم تحميل الكشوف من خلال النقر على أيقونة تحميل.

وبعدها يبحث الفرد عن اسمه ضمن المستفيدين من برنامج الدعم.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي

يحصل المواطن على دعم الحماية الاجتماعية من خلال توافر عدد من الشروط المحددة، والتي تكون على النحو التالي: