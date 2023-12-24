استلمت شقتك ولا لسه؟ موعد تسليم شقق سكن مصر والإسكان المتميز 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي، لذلك صرح جهاز التنمية في مدينة العلمين الجديدة عن موعد تسليم شقق الإسكان والتي من المقرر أن تكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 والتي سوف تستمر حتى 6 من شهر مارس 2024، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد تسليم شقق الإسكان 2024

يجب العلم أن مشروع الإسكان في العلمين يتميز بالأجواء الساحلية والجدير بالذكر أن تلك الوحدات السكنية بدء حجزها من شهر يناير 2023، بالإضافة إلى إمكان الحجز من خلال الموقع الإلكتروني.

ومن المقرر تسليم أرقام العمارات التالية: 160، 161، 162، 163، 164، 166، يوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024، بيما ارقام العمارات: 168، 170، 171، 173، 183 من المقرر تسليمها يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، أما العمارات: 185، 187، 188 سوف يتم تسليمها يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024.

بالإضافة إلى أن الوحدات رقم: 189، 190، 191، 204، 219، 221 من المقرر تسليمهم يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، أنا فيما يخص مشروع سكن مصر من المقرر تسليم عمارة 19 يومي الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2023 ويوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023، والعمارة 20 سوف يتم تسليمها يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى العمارة 21 من المقرر تسليمها يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023 والأحد الموافق 24 ديسمبر 2023.

بينما العمارة 22 سوف يتم تسليمها يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 ويوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، بينما العمارة 23 من المقرر تسليمها يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 ويوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2024، العمارة 24 سوف يتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، بالإضافة إلى أن كل من عمارة 57 و58 و71 و72 سوف يتم تسليمهم يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

كما أنه من المقرر تسليم عمارة 40 و41 يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، بينما كل من العمارات التالية: 44، 45، 46، 47، 48، 49 سوف يتم تسليمهم يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، و العمارات رقم: 74، 77، 78، 80، 81، 86 سوف يتم تسليمهم يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

الجدير بالذكر أن الجهاز صرح عن أن من لديه شقق الوحدات التي تم ذكرها يرجى الذهاب إلى بنك التعمير والاسكان بالعلمين لإكمال الإجراءات.