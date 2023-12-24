فلوسك هتبقى بالكوم|.. زيادة المعاشات شهر يناير 2024 وموعد نزلوه

تفصلنا أيام قليلة عن بداية عام جديد حيث ستشهد زيادة في المعاشات في يناير 2024، وينتظر أكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات في جميع المحافظات موعد تنفيذ قرار الحد الأدنى للمعاشات، وفقًا لتوجيهات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تعزيز دخول المواطنين من مختلف الفئات.

قرار زيادة المعاشات شهر يناير 2024

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء “جمال عوض”، عن زيادة المعاشات في يناير 2024، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلاً من 1105، والحد الأقصى إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.

وأضاف أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700، والحد الأقصى سيكون 12 ألف و600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه.

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات شهر يناير 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات إمكانية الاستعلام عن زيادة المعاشات في شهر يناير 2024 عبر إدخال الرقم القومي، ويمكنك ذلك من خلال زيارة موقع الهيئة، حيث يتيح لك الدخول إلى قسم الخدمات واختيار خدمات أصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024

تفصلنا أيام قليلة عن بداية عام جديد حيث ستشهد زيادة في المعاشات في يناير 2024، ينتظر أكثر من 11 مليون مستفيد من المعاشات في جميع المحافظات موعد تنفيذ قرار الحد الأدنى للمعاشات، وفقًا لتوجيهات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بهدف تعزيز دخول المواطنين من مختلف الفئات.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024

من خلال منافذ فورية، بما في ذلك بطاقات الميزة، سواء في البنوك التجارية أو بنوك القرى، ويمكن الوصول أيضًا إلى الخدمات المصرفية عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومنافذ البريد المصري، وتقدم الخدمات أيضًا عبر البنوك، والمحافظ الإلكترونية، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي.