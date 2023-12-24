أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل والشئون الإجتماعية

يمكننا ان نقوم بالتعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث تعمل وزارة العمل على مساعدة الأسر العراقية الفقيرة وذلك لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024.

أسماء الرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تسهيل التعرف على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، التي أصبحت من اكثر الموضوعات بحثًا متاحة أفقد أكدت على أنه سوف يتم قبول طلبات المتقدمين وأن يتم القيام بتقديم كافة ما يتم احتياجه من أوراق وتم التصريح من قبل وزارة العمل عن عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يتم قبول الشخص المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية.

كشوف المشمولين في الرعاية الاجتماعية رابط التحميل من منصة مظلتي العراقية

ما هي أهم شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

لابد من ان تتوافر بعض من المعايير في الشخص المتقدم حتى يتم الحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية.

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية ولابد من ان يكون مقيم في العراق بصفة دائمة.

ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى في الرعاية.

ألا يقل سن المتقدم من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

حيث أنه لابد ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت من أي جهة.

كما انه لابد الا يمتلك أي أملاك.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يمكننا الاستعلام عن الأسماء من خلال القيام بالاتي.