قدم هسة|.. خطوات التقديم للانضمام إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وما هي الشروط المطلوبة؟

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يوم السبت، الموافق 23 ديسمبر 2023، عن إطلاق استمارة التطوع لمنتسبيه، ويتيح هذا الإعلان للشباب العراقي فرصة الانضمام إلى الجهاز، والمساهمة في دفاعه عن البلاد وصون الأمن، ويعتبر جهاز مكافحة الإرهاب من الجهات الرئيسية المتخصصة في مكافحة التطرف والإرهاب، ويهدف إلى تحقيق استقرار العراق، يمكن الاطلاع على رابط التقديم والشروط المطلوبة للانضمام إلى الجهاز عبر الرابط الرسمي للجهاز.

كيفية التقديم للانضمام إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي

يُعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن فتح باب التقديم عبر استمارة إلكترونية، ويمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لمكافحة الإرهاب.

2. النقر على أيقونة “الانضمام إلى الجهاز”.

3. ملء استمارة التقديم بشكل صحيح، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة:

– نسخة من الهوية الوطنية.

– شهادة الميلاد.

– نسخة من شهادة الجنسية.

– شهادة المؤهل الدراسي.

– شهادة الصحيفة الجنائية.

– شهادة أي دورات تدريبية أو مهارات خاصة.

4. النقر على “تقديم الطلب” لإكمال عملية التسجيل الإلكتروني.

ما هي شروط التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي؟

توضح شروط التطوع في جهاز مكافحة الإرهاب كما يلي:

1. يجب على المتقدم أن يكون من مواطني العراق، وأن يكون لديه والدين عراقيين.

2. يتعين على المتقدم أن يكون في الفترة العمرية بين 18 و30 عامًا، ويتم حساب العمر اعتبارًا من تاريخ التقديم.

3. يشترط حسن السمعة والسلوك.

4. يجب على المتقدم أن يتمتع باللياقة البدنية والصحة المطلوبة.

5. يُشترط عدم وجود أحكام جنائية أو جنحة تتعلق بالشرف، وكذلك عدم ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات، الإرهاب، أو أمن الدولة داخليًا أو خارجيًا.

6. يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل الابتدائية على الأقل.

ما هي الوثائق المطلوبة للتقديم؟

يتعين على الأشخاص المتقدمين تقديم الوثائق التالية:

1. نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

2. نسخة من شهادة الجنسية.

3. شهادة الميلاد.

4. شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل.

5. شهادة السجل الجنائي.