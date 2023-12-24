مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 7 قصة عشق

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 7 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من محبي ومتابعي مسلسل صلاح الدين الأيوبي ذلك المسلسل الذي يحكي عن قصه تاريخية كبيرة للغاية وهي تحرير القدس على يد القائد العظيم صلاح الدين الايوبي الذي استطاع الانتصار على جميع أعدائه، حيث حاز ذلك المسلسل على شهرة كبيرة للغاية في كل مكان حول العالم وخاصة في الوطن العربي ليس فقط في تركيا وجاء ذلك تزامنا مع الأحداث الجارية.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 7

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة الجديدة وذلك عقب الأحداث الهامة التي حدثت في الحلقة السابقة والتي أدت إلى انتظار مشوق للجماهير لنزول الحلقة الجديدة، حيث من المقرر أن يتم عرض المسلسل كل يوم أثنين من كل أسبوع على قناة TRT التركية، كما يمكن مشاهدته على موقع قصة عشق، كذلك يمكن مشاهدة المسلسل على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر وليبيا.

تردد قناة TRT التركية نايل سات

يمكن مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة تي ار تي التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11042.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات عن طريق هذا التردد:

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.