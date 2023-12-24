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تنزيل كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق
تنزيل كشوفات pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق
يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن أسماء المشمولين والتي تعتبر من ضمن اكثر الموضوعات بحثًا حيث يرغب عدد من الاسر الفقيرة الاستعلام عنها منذ ان تم الاعلان عن اخر موعد هو نهاية العام الحالي ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
تم توفير الدعم للعمل على مواجهة الظروف الصعبة ويمكن من التعرف على كشوفات المشمولين قبل أن ينتهي العام الجاري 2024، وانه سيتم من خلال الدخول على منصة مظلتي الالكترونية التي تتبع لموقع الوزارة لتوفير الوقت والجهد.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدفعة السابعة pdf 2024
صرحت وزارة العمل عن أنه سيتم كشوفات الدفعة السابعة في الأسبوع الأول من يناير 2024 ويتم من خلال اتباع الاتي.
- الدخول على الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ثم ادخال كود التحقق التي سيتم إرساله.
- اختيار زر الخدمات الإلكترونية.
- ثم اختيار الرعاية الاجتماعية.
- اختيار المحافظة التي تتبع لها والدفعه.
- كتابة رقم الهوية الخاصة بالشخص.
- ثم الضغط على زر استعلام.
أقرا:أسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل والشئون الإجتماعية
ما هي أهم معايير وشروط دعم الرعاية الاجتماعية 2024
تم الاعلان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توافر بعض من الشروط وهي.
- أن يكون المتقدمين من أصل الجنسية العراقية.
- لا يمتلك المواطن أي أصول أو سجلات تجارية.
- أن يكون غير مسجل في تأمينات اجتماعية.
- كما انه لابد من أن يكون من ضمن المستفيدين من الرعاية ومنها أبناء الشهداء والأيتام والمرأة المطلقة والأرملة.
- الا يقل عن 16 عام للنساء ولا يزيد عن 60 عام وكما انه الا يقل عمر التقديم للرجال عن 18 عام ولا يتعدى 55 عام.
- أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.