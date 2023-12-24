المشمولين بالرعاية الاجتماعية: ما هي شروط الاستحقاق وقيمة مبلغ الدعم عبر منصة مظلتي

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يتساءلون عن موعد إعلان نتيجة أسماء الذين شملتهم الوجبة الأخيرة، فالرعاية الاجتماعية في العراق لها أهمية بالغة لدى المستفيدين من الدعم، حيث تقوم الرعاية بمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والعاطلين على العمل، كما تعمل على مساعدة من لم يجد عمل في الحصول على عمل حر من خلال توفير له أموال يبدأ بها مشروعة، توفر الرعاية الاجتماعية في العراق صور عديدة من الدعم بناء على شروط ومعايير تم وضعها من قبل وزارة العمل نذكرها من خلال مقالنا.

ما هي الشروط التي وضعتها وزارة العمل للمشمولين في الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية مجموعة من الشروط والمعايير للمستحقين الدعم في الرعاية الاجتماعية، تشتمل هذه الشروط على ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقية الجنسية. عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفرد، في حالة أن يكون المتقدم رب أسرة وليس من الحالات الفردية التي تسمح بها الوزارة. أن يتراوح عمر الرجال ما بين 18 إلى 60 عام. وعمر النساء يكون بين 15 إلى 55 عام. لم يسبق للمستفيد حصوله على دعم من قبل الوزارة مثل: تأمين صحي، أو اجتماعي، أو مسجل في الشؤون الاجتماعية. الدخل الكلي للمستفيد لا يتجاوز الحد المانع الذي يخرجه عن كونه فقير. أو تكون من الأسر التي ليس لديها معيل. كما يقبل الأسر التي يعاني أحد أفرادها من أي إعاقة جسدية أو عقلية.

كم راتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق؟

تقدر قيمة الدعم للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق حسب ما حددته وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعدد الأفراد كما هو موضح بالجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة قيمة الدعم الشهري (بالدينار العراقي) قيمة الدعم الشهري (بالدولار الأمريكي) 1 105,000 71 2 210,000 143 3 315,000 216 4 فأكثر 420,000 287

تم حساب قيمة الدولار في الجدول على 1500 دينار عراقي، كما يمكن للمستفيدين التوجه إلى منصة مظلتي للاستعلام عن المشمولين بالرعاية وحالة استحقاق الدعم وقيمته.