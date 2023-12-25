يلا بسرعة .. اضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2024 بإشارة قوية
قناة طيور الجنة من سلسلة القنوات الشائعة والمعروفة التي تمكنت من أن تُثبت نفسها وتحصد عدد كبير من المشاهدات، كما أن هذه القناة تكون من القنوات التي باستمرار تقوم بإذاعة المحتوى المتعلق بها بأعلى إشارة وجودة، وفيما يلي سوف نقوم بالتعرف معًا على التردد الجديد الخاص بها.
تردد قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة من أروع القنوات الخاصة بالمحتوى الكرتوني التي تكون مخصصة للأطفال، وكما هو معروف عن تلك القناة أنها من القنوات القديمة والمشهورة، فهي ليست حديثة، بل أن كل المشاهدين يعرفونها، كذلك أن تلك القناة من القنوات التي يفضلها عدد كبير للغاية من المواطنين، وفيما يلي تردد تلك القناة:
- التردد: 11315.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27400.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
كيفية ضبط تردد طيور الجنة
قناة طيور الجنة لها شعبية كبيرة جدًا، ويتم التساؤل عن ترددها بصورة دائمة، كما أن تلك القناة لها سمات من أجلها يتم البحث عليها من جانب الآباء، حتى يضبطوها لأبنائهم، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم تنزيلها بسهولة عن طريق اتباع النقاط المقبلة:
- أولًا: اذهب للإعدادات التي توجد بالريموت كنترول.
- ثانيًا: اختر زر “تركيب”، وهذا من بين الخيارات التي توجد أمامك.
- ثالثًا: انتقي زر “تثبيت يدوي”، الظاهر أمامك.
- رابعًا: أدخل التردد.
- خامسًا: أدخل باقي البيانات الأخرى الخاصة بالقناة.
- أخيرًا: انقر على زر “موافق”، وبعد ذلك “تحميل”، وبعدها ستجد أن القناة قد تم تحميلها لديك، ويمكن لكل أبنائك مشاهدة المحتوى المقدم على شاشتها.