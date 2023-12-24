زغروطة لأهل البلد.. افرح وزقطط حقيقة زيادة معاشات شهر يناير المقبل

حقيقة زيادة معاشات شهر يناير الجميع يتساءل عن قرار هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص زيادة المعاش، وموعد صرف المعاش والزيادة المقررة، وهل سيتم صرف المعاش في شهر يناير المقبل أم أنه سيشهد تأخير، كل ذلك سيتم مناقشته في السطور التالية مع توضيح كيفية الاستعلام عن المعاشات.

معاشات شهر يناير 2024

لقد أفصح اللواء جمال عوض الذي يتولى منصب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن وجود زيادات المعاشات وأن الحد الأدنى للمعاشات هو ١١٠٥ جنيه، بالإضافة إلى أن الزيادة بالنسبة لهذا الحد سوف تصل إلى ١٣٠٠ جنيه، حيث أن الزيادة تُقدر بنحو ١٩٥ جنيه، أما بالنسبة للحد الأقصى لباقي المعاشات فهو ٨٧٢٠ جنيه وبعد الزيادة التي تُضاف للمعاش سيحصل الأفراد على مبلغ قيمته ١٠٨٠٠ جنيه أي أن الزيادة تُقدر بنحو ١٣٦٠ جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة

يتم صرف الزيادات الجديدة المتعلقة بالمعاشات خلال شهر يناير، ويستمر الصرف لمدة ٦ أيام، حيث أن الزيادة يتم صرفها لأكثر من عشرة ملايين.

أماكن صرف معاشات يناير المقبل

لقد أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بإمكان الأشخاص صرف المعاشات من خلال منافذ فوري، والبريد المصري، بالإضافة إلى إمكانية الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.