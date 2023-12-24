لولو Police .. تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2023 على النايل سات وخلي طفلك يتفرج علي أناشيد وأغاني جميلة

تعد قناة وناسه للاطفال من أهم القنوات التي يتم البحث عنها كما انها تعمل على عرض الكثير من أغاني الأطفال والاناشيد التي تجذب الصغار لها على مدار اليوم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2023.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة وناسة للاطفال، حيث انه يمكن ضبط القناة على كل الأقمار الصناعية، من خلال التعرف على البيانات الاتية.

التردد 11569.

معدل ترميز 27500.

استقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

أقرا:تردد قناة وناسة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل اغاني الاطفال بدون اعلانات

ما هي اهم الأغاني التي تعرض على قناة وناسة للأطفال 2023

تم الإعلان عن أغاني قناة وناسة للأطفال 2023، واليت تساعد الجميع على التعرف بالعادات والتقاليد والتي من بينها.

أغنية لا تفتح الباب.

أيضًا أغنية جوعانه.

أغنية ماما ماما.

كما أنها تعمل على عرض أغنية وين سنك يا لولو.

أغنية ماما تحبني بابا يحبني.

عرض أغنية وصل وصل.

أغنية حرامي سرق لولو.

يتم عرض أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية يلا تنام.

يتم عرض أغنية أراميلو.

أغنية روق.

يتم نقل أغنية توتة شطورة كتير.

أغنية وناسة.

ضبط تردد قناة وناسه للأطفال

يمكننا ضبط تردد قناة وناسه للأطفال 2023، من خلال اتباع الاتي.